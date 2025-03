Lof voor spelers Club Brugge: "Grootste talenten in hun leeftijdscategorie"

Club Brugge doet het prima in de Jupiler Pro League en Club NXT is dan weer goed bezig in de Challenger Pro League. Op die manier is het voor beide ploegen op dit moment genieten van wat er allemaal aan het gebeuren is. En ook voor individuele spelers is er lof.

Club Brugge staat momenteel tweede in de Jupiler Pro League en wil in de Champions' Play-offs nog gaan voor de titel. Voor Club NXT staat er dit seizoen dan weer veel minder op het spel, want zij kunnen niet promoveren noch degraderen. Heel sterk spel De Bruggelingen wonnen hun laatste twee duels voor de interlandbreak van Seraing en KRC Genk en staan zo knap zesde. Puur op basis van hun verdiensten zouden ze dus zelfs mogen deelnemen aan de Promotion Play-offs op dit moment. Met dank ook aan een aantal jonge, Belgische talenten die ook bij de Belgische U21 goede prestaties neerzetten. Denk maar aan Roméo Vermant, zoon van Sven. Grote talenten En kent u de aanvaller Kaye Furo al? Hij scoorde dit seizoen al acht keer voor Club NXT en lijkt de volgende die we in de A-kern mogen verwachten. Ook Robin Veldman - de coach die ondertussen naar Heerenveen in de Eredivisie vertrok - was vol lof. "Wat mij betreft zijn Vermant en Furo de twee grootste talenten in hun leeftijdscategorie. Ze zijn heel complementair en waren ook gretig en gevaarlijk", aldus Veldman daarover in Het Belang van Limburg na de zege tegen Genk.