Na dubbel duel met Oekraïne: Raskin wordt vergeleken met Belgische voetballegende

Nicolas Raskin maakte een opvallende passage bij de Rode Duivels. Dat zorgde meteen voor een opvallende vergelijking.

In de heenmatch tegen Oekraïne mocht Raskin invallen. In Genk stond hij enigszins verrassend in het basiselftal, maar hij leverde een knappe prestatie af.

Raskin speelde een sterke wedstrijd, volledig in dienst van Hans Vanaken en Kevin De Bruyne. Dat zorgde voor een mooie balans, iets wat de voorbije wedstrijden van de nationale ploeg duidelijk ontbrak.

Voor velen is dit debuut van Raskin het begin van veel meer. Door zijn speelstijl wordt ook snel de vergelijking gemaakt met Steven Defour.

“Ik snap de vergelijking wel”, vertelt Defour aan Sporza. “Hij is een aanjager en een pitbull die zijn tegenstander niet loslaat. Hij voetbalde goed vooruit en was rustig aan de bal. Alles wat van hem gevraagd werd, deed hij goed.”

“Hij speelt al een paar jaar op niveau en doet het goed bij de Rangers. Soms heb je een paar jaar meer nodig, maar hij heeft nu zijn kans gegrepen en de coach weet dat hij op hem kan rekenen.”