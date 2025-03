Opmerkelijk: RSCA Futures heeft eindelijk deftig onderkomen, maar krijgt nu concurrentie van andere JPL-topclub

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het stadion van Deinze, dat sinds het faillissement van KMSK Deinze beschikbaar is, wordt momenteel gebruikt door de RSCA Futures voor hun thuiswedstrijden. RSC Anderlecht bereikte hiervoor een akkoord met de gemeente Deinze en de eigenaars van het stadion.

De faciliteiten, de kwaliteit van de grasmat en de capaciteit van 8.000 plaatsen maken het stadion aantrekkelijk voor de beloftenploeg van Anderlecht.

Ondertussen is AA Gent op zoek naar een nieuw onderkomen voor Jong AA Gent, hun beloftenteam dat momenteel aan de leiding staat in de 1ste Nationale. Het huidige stadion van Racing Gent voldoet niet aan de licentievoorwaarden en uitbreidingsmogelijkheden zijn beperkt.

Daarom onderhandelt AA Gent met de stad Deinze om vanaf volgend seizoen de thuiswedstrijden van Jong AA Gent daar te laten plaatsvinden.

De interesse van beide clubs in het stadion van Deinze leidt tot een situatie waarin zowel RSCA Futures als Jong AA Gent aanspraak maken op dezelfde locatie voor hun thuiswedstrijden. Dit kan resulteren in een competitieve strijd tussen de twee clubs om het gebruik van het stadion veilig te stellen.

Voor de stad Deinze biedt deze situatie zowel kansen als uitdagingen. Enerzijds kan het huisvesten van wedstrijden van twee prominente beloftenteams de lokale economie en de zichtbaarheid van de stad ten goede komen. Anderzijds vereist het coördinatie en afspraken om ervoor te zorgen dat het stadion optimaal wordt benut zonder conflicten tussen de clubs.

De komende weken zullen cruciaal zijn voor beide clubs en de stad Deinze om tot een overeenkomst te komen die voor alle partijen voordelig is. Het is mogelijk dat er een gedeelde gebruiksovereenkomst wordt opgesteld, of dat een van de clubs op zoek moet naar een alternatieve locatie voor hun thuiswedstrijden.