šŸŽ„ Ex-coach Mechelen, Beerschot en OH Leuven komt met stevige sneer na nieuw gedoe in Kameroen

Het is haast niet te geloven, maar er is een nieuwe aflevering in de ongeziene soap rond Marc Brys in Kameroen. Deze keer is de aanleiding te vinden bij zijn assistent Joachim Mununga en het laatste woord lijkt nog niet gezegd.

Samuel Eto'o, president van de FECAFOOT, de Kameroense voetbalfederatie, blijft diep verdeeld met het ministerie van Sport, dat Marc Brys een tijd geleden heeft benoemd als hoofdcoach van het nationale team. Sindsdien zijn er continu problemen in het land, dat bleek al meermaals. De situatie in Kameroen is verre van gekalmeerd. Joachim Mununga, de assistent van Marc Brys, mag niet langer op de bank zitten, tot grote ergernis van de spelers van het nationale team. Zij eisen zijn terugkeer op de bank. Marc Brys šŸ¤£šŸ‡ØšŸ‡²pic.twitter.com/88vGur4awH — AllezLesLions (@AllezLesLions) March 24, 2025 Tijdens een persconferentie van Marc Brys in aanloop naar het duel met Libië liet hij niet na om even fel door te gaan op de zaak. "Ik wil graag een of twee zaken verduidelijken. Als je naar een persconferentie komt, weet je niet wie de vraag gaat stellen." Spanningen nog niet afgenomen "Ik ben vrij om de microfoon aan wie dan ook te geven. Ik ben de baas, ik doe mijn werk en ik beheer de persconferentie", klonk het. Waarop hij fijntjes prikte: "Laat me iets toevoegen. Ik ben de baas op de bank, maar er zijn altijd anderen die beslissen." Een uitspraak die tot gelach in de zaal leidde. De spanningen zijn duidelijk nog niet afgenomen.