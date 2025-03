Steven Defour heeft het al gezien, Rode Duivel mag hopen op toptransfer: "Ik snap de vergelijking wel"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Nicolas Raskin heeft indruk gemaakt bij zijn eerste basisplaats voor de Rode Duivels. De middenvelder van Rangers kreeg zijn kans in de terugwedstrijd tegen Oekraïne en trok zijn streng op het middenveld.

Zijn oproeping kwam er dankzij zijn sterke prestaties in Schotland en de Europa League. In de heenwedstrijd mocht hij al kort invallen, wat volgens ploegmaat Cyriel Dessers een teken was dat hij het goed deed op training.

Dessers ziet in Raskin de enige echte nummer 6 in de selectie en vond dat hij zijn rol perfect uitvoerde. Hij zorgde voor balans in het elftal en speelde volledig in dienst van Kevin De Bruyne en Hans Vanaken.

Ook Steven Defour zag parallellen met zijn eigen speelstijl. "Ik snap de vergelijking wel. Hij is een aanjager en pitbull die zijn tegenstander niet loslaat. Hij was rustig aan de bal en deed alles wat van hem gevraagd werd", vertelde hij in Sporza Daily.

Raskin staat bekend als een op-en-top prof, altijd bezig met video-analyse en fysieke voorbereiding. Hij combineert hard werken met een grote winnaarsmentaliteit, iets wat ook Dessers benadrukt.

Zijn prestaties blijven niet onopgemerkt, en de kans is groot dat hij binnenkort een stap zet naar een grotere competitie. "Ik zie hem hogerop spelen, misschien in de Serie A of een andere topcompetitie", zegt Dessers.

Voorlopig blijft Raskin echter gefocust op Rangers en de Rode Duivels. "Als hij zo blijft evolueren, dan komt die transfer vanzelf", besluit Dessers met een knipoog.