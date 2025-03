Onderhandelingen tussen Club Brugge en AC Milan zijn gestart: 'Dit vraagt blauw-zwart voor Maxim De Cuyper'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

AC Milan maakt van Maxim De Cuyper prioriteit. De Italiaanse topclub volgt de prestaties van de Rode Duivel al langer, maar schakelt een versnelling hoger. De eerste gesprekken met Club Brugge zijn zelfs al achter de rug.

Maxim De Cuyper is gegeerd wild. PSG, Arsenal FC, Chelsea FC, PSG, Bayern München, Galatasaray SK,… Eén voor één stuurden ze al scouts naar het Jan Breydelstadion om Maxim De Cuyper van dichtbij te bekijken.

"Ik ben op een punt gekomen dat ik een transfer wel zou zien zitten", aldus De Cuyper. "Dat was vroeger niet het geval. Toen was het mijn bedoeling om bij Club Brugge door te breken en er mijn hele carrière te blijven. Nu heb ik zin in het avontuur." (lacht)

En het is niet één van bovengenoemde clubs, maar AC Milan die de boodschap héél duidelijk begrepen heeft. Volgens CalcioMercato hebben I Rossoneri de eerste verkennende gesprekken met Club Brugge al achter de rug.

De blauw-zwarte boodschap is héél duidelijk. Club Brugge wil meewerken aan een transfer, maar… dan moet er een bedrag van 25 miljoen euro op tafel komen. De periodiciteit van de betalingen is bespreekbaar.

Eerst titel, dan transfer?

De Cuyper laat het ondertussen gebeuren. De Rode Duivel richt de blik op de titelstrijd met Club Brugge. Om vervolgens door de grote poort te vertrekken bij blauw-zwart.