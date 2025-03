Zeven doelpunten, waaronder een hattrick, op slechts 17-jarige leeftijd: Standard heeft een waar talent in huis

Al bij zijn 17e verjaardag in februari presteert Yann Gboua uitstekend met het U23-team van Standard. De SL16 FC heeft dit seizoen 23 doelpunten gescoord, waarvan hij er 7 alleen al heeft gescoord...terwijl hij slechts de helft van de wedstrijden heeft gespeeld.

Gedaald van de Challenger Pro League naar D1 ACFF vorig seizoen, heeft SL16 FC een rampzalige klassieke fase doorgemaakt. De U23 van Standard behaalden slechts 9 punten in 22 wedstrijden, met 19 doelpunten voor en 45 tegen, en eindigden terecht op de laatste plaats in het eerste deel van het kampioenschap.

Daarentegen, dankzij de puntendeling aan het begin van de play-downs en een reeks van vier wedstrijden zonder nederlaag, waaronder twee overwinningen om mee te beginnen, hebben de spelers die nu worden gecoacht door Sébastien Grandjean de laatste plaats al verlaten... evenals de rode zone, maar ze hebben evenveel punten als de onderste twee, Tournai en Binche.

De situatie is aanzienlijk verbeterd, maar de U23 van Standard hadden afgelopen weekend een nieuwe goede prestatie kunnen neerzetten door te winnen van Binche. SL16 FC leidde echter met 2-0 na tien minuten en twee doelpunten van de jonge Yann Gboua, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een gelijkspel.

De doelpuntenmaker, die zijn 17e verjaardag vierde op 26 februari, is het lichtpunt van het tweede deel van het seizoen bij SL16. Ingevoegd in de groep halverwege het kampioenschap (gelijktijdig met de komst van Grandjean) vanuit het U18-team, nam hij deel aan 14 wedstrijden in D1 ACFF, met zeven doelpunten, waaronder een hattrick tegen Doornik in de klassieke fase en een dubbel tegen Binche.

Yann Gboua, een talent dat Standard moet koesteren en niet moet overhaasten

Yann Gboua is een jonge centrumspits die al lange tijd wordt omschreven als de snelste speler van de academie in termen van pure snelheid. Hij rent al een tijdje sneller dan sommige professionele volwassenen. Als echte diepe aanvaller houdt hij ervan om de verdediging te passeren en de doelman te verslaan. Bij SL16 Football Campus wordt Gboua beschouwd als een echt talent dat moet worden gekoesterd, en Standard heeft niet geaarzeld om hem een contract aan te bieden tot 2027, met een optie voor 2028.

Men moet echter niet overhaast te werk gaan met hem, en Sébastien Grandjean heeft dat goed begrepen. "Hij is een zeer goede speler, maar hij heeft nog veel te leren, met name in het opbouwen van het spel. Als ik hoor dat men overweegt hem bij het A-team te plaatsen... hij is er nog niet klaar voor. Hij is een speler met veel kwaliteiten, maar die nog niet volledig gevormd zijn. Ze moeten nog zoveel leren, maar ze zijn zo jong", vertelde de coach van SL16 FC ons voor aanvang van de play-downs.

Het klopt dat Standard overwoog om Yann Gboua al aan het begin van het volgende seizoen in het A-team te plaatsen. Maar dat zou waarschijnlijk een fout zijn. Voor hem zou het goed zijn om een succesvol begin van het seizoen te hebben in een D1 ACFF-team dat beter draait dan het vorige seizoen.

En als hij voortdurend blijft scoren in tien of vijftien wedstrijden, waarom zou je hem dan niet op dat moment integreren? Yann Gboua is een talent dat Standard goed moet beheren, zonder overhaast te werk te gaan. En hij moet niet te snel in zijn hoofd halen dat een 17-jarige aanvaller die scoort, veel waard kan zijn op de markt...