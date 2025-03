Niét te vatten! 'Mbappé koos voor Real Madrid, maar liet dit waanzinnige bedrag schieten door niet een extra seizoen bij PSG te blijven'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Kylian Mbappé werd in 2022 als een geldwolf afgeschilderd door een mondeling akkoord met Real Madrid te negeren en een nieuw contract te tekenen bij PSG. Die bewering kan dezer dagen niét meer gemaakt worden.

Kylian Mbappé maakte in 2024 alsnog zijn transfer naar Real Madrid. De Koninklijke nam de Fransman transfervrij over. Al had Mbappé ook voor een héél lucratief extraatje kunnen kiezen.

Mbappé had immers een optie in zijn aflopende contract om een extra seizoen bij PSG te blijven. De aanvaller koos voor een transfer, maar liep op die manier wel een enorm bedrag mis.

250 miljoen euro (!) laten schieten

Een extra seizoen is Parijs zou Mbappé maar liefst 250 miljoen euro (bruto) opgeleverd hebben. Met andere woorden: Mbappé als een geldwolf afschilderen is niet meer van deze tijd.

Al verdient de Fransman is Madrid ook goed zijn boterham. Real Madrid stort jaarlijks 32 miljoen euro op zijn rekening. Via portretrechten komt daar ieder seizoen nog eens twintig miljoen euro bovenop.