Zelfs Bayern München gaat concurrentie met Engelse topclubs aan: 'Marc Overmars is ervan overtuigd dat Anwerp meer dan twintig miljoen kan vragen voor jonge Belg'

Antwerp FC mag dromen van de absolute jackpot. Senne Lammens wordt gevolgd door meerdere topclubs. En de doelman staat niét in de uitverkoop.

In januari was Manchester United concreet voor Senne Lammens. Het dossier geraakte echter nooit in een stroomversnelling. Bovendien was Antwerp FC tijdens de wintermercato niet happig om mee te werken.

Die kaarten liggen komende zomer anders. Marc Overmars bereidt een vertrek van de doelman nu al voor. Versta: The Great Old kan snel schakelen als Lammens een transfer maakt.

Veel interesse, hoog prijskaartje

Interesse is er alleszins genoeg. Manchester United is nog steeds geïnteresseerd. Ook Manchester City, Arsenal FC, Newcastle United, West Ham United en Wolverhampton Wanderers stuurden al scouts naar De Bosuil.

Nog eentje? Ook Vincent Kompany heeft al aan de telefoon gehangen met de 22-jarige doelman. The Prince hoopt nog steeds om Bart Verbruggen naar Bayern München te halen, maar Lammens is een goedkoper alternatief.

Minstens twintig miljoen euro

Al droomt Antwerp wel van de jackpot. Transfermarkt schat de marktwaarde van de goalie op 7,5 miljoen euro. Overmars is er echter van overtuigd dat hij minstens twintig miljoen euro uit de brand kan slepen.