Timmy Simons waarschuwt spelers en legt de ambities bloot voor de Europe Play-offs

Vorig jaar waren de Europe Play-offs voor Westerlo nog een bijzaak, maar dit seizoen is dat anders. De Kemphanen starten zondag met een duidelijk doel: meedoen om een Europees ticket.

Trainer Timmy Simons wil dan ook niet dat zijn spelers het rustig aan doen. “Wie niet scherp is, zal weinig minuten krijgen", zegt hij duidelijk in Het Nieuwsblad.

"De stress van de voorbije weken is weg, maar dat betekent niet dat er nu geen druk meer mag gelegd worden. Ze moeten spelen voor dat extra doelpuntje, een nieuw contract of zich in de kijker spelen om een stap hogerop te zetten", benadrukt Simons.

Op training wordt er nog niet echt over Europees voetbal gepraat, maar de ambitie is er wel volgens Simons. "Het is een gezonde ambitie om voor dat Europees ticket te gaan, maar alles ligt nu nog zo dicht bij elkaar en iedereen is aan elkaar gewaagd. Het is wedstrijd per wedstrijd bekijken en iedere week voor de drie punten gaan."

Volgens Simons zullen vooral de eerste twee à drie matchen bepalen hoe de play-offs verlopen. Toch verwacht hij niet dat één ploeg zomaar vijf keer op rij zal winnen. Het wordt volgens Simons spannend tot het einde.

Als de Kemphanen hun niveau vasthouden, kan de Europese droom werkelijkheid worden volgens de coach. De eerste opdracht begint morgen op het veld van Dender.