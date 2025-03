Ondanks contractverlenging: Samoise verrast met uitspraak om toch voor andere Belgische club te willen spelen

Matisse Samoise, dat is KAA Gent. Hij speelt er al sinds zijn zevende en heeft nog een contract tot midden 2028, maar toch acht hij het mogelijk om nog voor een andere Belgische club te spelen.

Matisse Samoise liep haast alle jeugdreeksen door bij KAA Gent. In februari verlengde hij nog zijn contract bij de Buffalo’s tot juni 2028.

Aan Primo vertelt hij dat er een Spaanse ploeg het meest concreet was als piste om KAA Gent te verlaten, maar geen andere Belgische topploeg was in de running.

“Nee, dat heb ik ook altijd gezegd. Als ik Gent verlaat, zal dat voor het buitenland zijn”, klinkt het klaar en duidelijk bij het weekblad. “Op dit moment toch.”

Samoise laat dan toch een opening om ooit bij een andere Belgische topclub te spelen, zo voegt hij er echter wel nog aan toe.

“Later, op het einde van mijn carrière, zie ik me misschien wel nog voor een andere Belgische club spelen, maar nu niet”, besluit Samoise.