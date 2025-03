Toptalent met verleden bij Anderlecht klopt nadrukkelijk op deur van Rode Duivels en steekt ambities niet onder stoelen of banken

Lucas Stassin scoorde tegen PSG en blijft indruk maken in de Ligue 1. Is hij binnenkort de toekomstige spits van de Rode Duivels? Hij hoopt er in ieder geval zelf ook wel een beetje op, zo lijkt het ondertussen.

Lucas Stassin heeft opnieuw op prachtige wijze gescoord in de Ligue 1. De 20-jarige Belgische aanvaller opende de score voor Saint-Étienne tegen Paris Saint-Germain. Stassin had een tweede doelpunt voor zijn team kunnen scoren. Net voor rust stond hij alleen tegenover de doelman van PSG, maar hij probeerde een stiftbal die zijn doel miste. Helaas eindigde de wedstrijd in een zware 1-6 nederlaag voor hem en zijn teamgenoten. pic.twitter.com/R9imh2Qa1Z — AsseVids (@vids_asse) March 29, 2025 Sinds zijn debuut in de Ligue 1 toont Stassin indrukwekkende statistieken. De laatste tijd scoort onze landgenoot aan de lopende band met 5 doelpunten in 4 wedstrijden, waaronder een dubbele treffer tegen Montpellier en doelpunten tegen Nice en Le Havre. Ambities zijn groot Met deze knappe prestaties geeft hij ook meteen een visitekaartje af richting Rudi Garcia. Vorige week werd hij niet opgeroepen voor de wedstrijden tegen Oekraïne. "Ik zat in de voorselectie. Dat was een primeur voor mij." "Het betekent dat ik goed werk en vooruitgang boek. Het was ook de eerste selectie van Garcia, hij moest keuzes maken. Misschien zal hij enkele details aanpassen in juni. We zullen zien. Als speler willen we altijd meer, maar ik ben nog jong", klink het ambitieus in La Dernière Heure.