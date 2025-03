Beerschot-middenvelder riskeert zware schorsing en fikse boete na vroege rode kaart

Beerschot-middenvelder Welat Cagro riskeert een schorsing van drie wedstrijden na zijn rode kaart in de wedstrijd tegen STVV. Trainer Dirk Kuyt noemde de actie van Cagro onnodig en dom.

Al na twee minuten ging Cagro hard in op het been van Wolke Janssens. Na tussenkomst van de VAR kreeg de speler van Beerschot rechtstreeks rood.

Dit was alweer de derde keer in vier wedstrijden dat Beerschot met tien man de wedstrijd moest uitspelen. Kuyt uitte eerder zijn frustratie over de voortdurende rode kaarten bij zijn spelers.

Door de gevaarlijke actie van Cagro en zijn eerdere rode kaart tegen KRC Genk volgt nu volgens De Gazet van Antwerpen een schorsing van drie wedstrijden en een boete van 3.000 euro. Als Beerschot akkoord gaat met de schorsing, mist Cagro de komende drie wedstrijden.

Beerschot dat al zeker is van de degradatie trekt deze zaterdag naar Cercle Brugge. Daarna wacht een dubbele confrontratie tegen KV Kortrijk.