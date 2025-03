Officieel: Aanvallende middenvelder kondigt zijn pensioen aan na een succesvolle carrière bij onder andere Charleroi en Anderlecht

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Ryota Morioka heeft afscheid genomen van de voetbalwereld. De Japanse aanvallende middenvelder speelde in België voor SK Beveren, Sporting Charleroi en Anderlecht.

"Bedankt aan iedereen voor de ongelofelijke steun gedurende de afgelopen 15 jaar. Dankzij iedereen die mij gesteund heeft, heb ik het geluk gehad om een bloeiende voetbalcarrière te beleven." Met deze woorden kondigde Ryota Morioka zijn pensioen aan op sociale media.

De Japanse speler verliet Charleroi afgelopen zomer om terug naar Japan te keren. Na slechts twee wedstrijden, door herhaalde fysieke problemen, heeft hij besloten op 33-jarige leeftijd te stoppen.

Morioka brak door in Beveren. Met 7 doelpunten en 11 assists in een half seizoen onder Philippe Clement, overtuigde hij Anderlecht om 2,5 miljoen euro te betalen voor zijn transfer.

In Brussel slaagde hij er echter niet in om hetzelfde niveau te halen, wat leidde tot zijn vertrek naar Charleroi. Eerst op uitleenbasis en later als permanente transfer.

Charleroi was trouwens de club waar Morioka het langst speelde in zijn carrière. Hij bracht er vijf jaar door, scoorde 19 keer en gaf 32 assists in 160 wedstrijden.