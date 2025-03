Referee Department legt uit: eenheid over fase in Kortrijk - Cercle, discussie over Standard - Mechelen

Het was opnieuw een zeer druk weekend voor de Belgische arbitrage. En in diverse wedstrijden kregen ze er ook andermaal van langs. En dus was het aan het Referee Department om het op maandag te komen uitleggen.

Normaal gezien krijgen we elke maandag Jonathan Lardot te zien in Under Review, maar deze keer liet hij zich vervangen door Alexandre Boucaut - de co-coördinator van de VAR.

Het ging natuurlijk vooral over een aantal heikele fases in de wedstrijd tussen Genk en Gent, maar ook uit een paar andere wedstrijden waren er wel een paar interessante fases die het bespreken waard waren.

Licht gegeven?

Zo was er wel wat te doen over het afgekeurde doelpunt van Nathan Ngoy in de wedstrijd tussen Standard - KV Mechelen. Boucaut stak meteen van wel: "Het is een overtreding als je de voortgang van een tegenstander hindert door een contact."

"Het valt steeds vaker voor dat een aanvaller bewust de keeper moet afblokken. Wim Smet heeft de richtlijnen daartoe heel goed opgevolgd", is Boucaut zeer duidelijk. "Het is een duidelijk signaal naar iedereen: we volgen dit op, we zijn waakzaam."

Nordin Jbari pikte daarop in: "Ik wil vanuit het voetbalgevoel praten. Voor mij is het wat licht. Je moet een verdediger bij die speler zetten. Maar goed, we kennen het reglement." Over de rode kaart voor Bram Lagae in Kortrijk - Cercle Brugge was er dan weer geen discussie.