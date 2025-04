Grote verliezer bij de Rode Duivels: "Wanneer was zijn laatste goede match voor nationale ploeg?"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De euforie voor de Rode Duivels is terug. De spectaculaire terugkeer tegen Oekraïne zorgt voor een hoera-gevoel bij de supporters.

Rudi Garcia heeft zijn eerste interlandbreak met de Rode Duivels positief weten af te sluiten. En dat was precies wat de nationale ploeg nodig had.

Na de 3-1-nederlaag in de heenwedstrijd tegen Oekraïne was een sterk slotoffensief voldoende om het behoud in de A-groep van de Nations League af te dwingen.

Jongens als Raskin en Vanaken scoorden meer dan punten bij de Rode Duivels, maar voor andere spelers liep het een pak minder. Neem nu Trossard.

In Dans Le Vestiaire werd geopperd om onze landgenoot niet te snel te begraven maar dat was duidelijk zonder Silvio Proto gerekend.

“Wanneer was zijn laatste goede wedstrijd voor de nationale ploeg?” vroeg hij zich af. Of het goedkomt onder Garcia, dat zal de tijd moeten uitwijzen.