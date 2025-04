Ondanks beperkte speelminuten verlengt Beerschot toch het contract van aanvaller

Beerschot heeft vandaag aangekondigd dat Ayouba Kosiah zijn contract op het Kiel heeft verlengd. De 23-jarige aanvaller blijft nu tot de zomer van 2026 bij de club.

Kosiah kwam in maart 2023 naar Beerschot, na een periode bij NAC Breda. Hij tekende toen een contract tot de zomer van 2025, met de optie voor nog een jaar. Die optie is nu door de club gelicht, waardoor de aanvaller langer blijft.

Vorig seizoen was Kosiah onderdeel van het team dat de titel in de Challenger Pro League won. Door een zware blessure speelde hij echter maar zes keer, maar hij scoorde wel drie keer in die wedstrijden.

Dit seizoen speelde Kosiah 16 keer in de Jupiler Pro League, maar hij begon vaak op de bank. Zijn marktwaarde wordt geschat op 400.000 euro.

Naast Kosiah hadden ook Van la Parra en Doucouré eerder hun contracten verlengd. Beerschot is al veroordeeld voor de Challenger Pro League.