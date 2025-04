Antwerp komt met zeer goed nieuws: middenvelder verlengt contract tot 2028

Antwerp FC kwam donderdag met leuk nieuws voor de supporters. Andreas Verstraeten heeft namelijk zijn contract verlengd bij de club.

Antwerp FC staat momenteel op de voorlaatste plaats in de Champions' Play-offs, met even veel punten als KAA Gent. The Great OId zal dit seizoen strijden voor een Europees ticket.

Makkelijk zal dat niet worden. Antwerp verloor zijn eerste play-off-wedstrijd met 5-1 van Union SG en kon al vijf matchen op rij niet meer winnen. Er wordt meer verwacht.

De fans hebben de spelers al op scherp gezet, met oog op de topper tegen Club Brugge dit weekend. Enkele dagen voor de wedstrijd kwam Antwerp nog zelf met goed nieuws.

De 19-jarige Andreas Verstraeten heeft namelijk zijn contract verlengd. De middenvelder blijft op de Bosuil tot eind juni 2028.

"Het jeugdproduct van de RAFC Academy vierde in oktober 2024 zijn debuut voor The Great Old en verzamelde sindsdien in 13 wedstrijden voor het A-elftal speelminuten", klinkt het nog bij Antwerp.