De hoop is nog niet opgegeven: "Je hebt de supporters ook zien vieren"

Tot enkele minuten voor het einde van de wedstrijd in Kortrijk - Cercle Brugge leek de wedstrijd een driepunter voor De Vereniging te gaan opleveren. Op die manier zou ook voor KV Kortrijk het doek over de Jupiler Pro League bijna zeker vallen. De Kerels knokten echter nog terug tot 2-2.

Of het 2-2 gelijkspel in de eindafrekening van belang zal zijn voor KV Kortrijk? Dat is op dit moment moeilijk in te schatten. Eigenlijk hadden De Kerels moeten winnen om de druk op Cercle Brugge (en STVV) echt hoog te houden.

Het geloof is er nog: doorgaan

Maar bij een verlies was het quasi zeker over en sluiten, terwijl er nu toch nog wel wat hoop is met nog vijf speeldagen voor de boeg. "Het kan een belangrijk punt zijn in de eindafrekening", gaf Koen Kostons al aan.

Bernd Storck blijft erin geloven, na de 2-2 tegen Cercle Brugge. "De hoop is er tenminste nog. Maar we moeten op dit elan doorgaan, hier op blijven doorgaan", aldus de coach van Kortrijk na een 7 op 9 met zijn team.

Verder bouwen: nog vijf finales?

"We moeten hierop verder bouwen. Het geloof is er. Je hebt de supporters ook zien vieren en juichen na de 2-2. Dit moeten we meenemen naar de volgende wedstrijden."

Te beginnen dus met een overwinning in STVV? "We doen nog mee, alles is nog mogelijk. De match tegen STVV is opnieuw een finale. Dit puntje is goed voor het moraal gezien de omstandigheden."