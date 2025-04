"Dat leek het nekschot": KV Kortrijk tussen hangen en wurgen, maar ook met hoop

KV Kortrijk leek een maand geleden al een vogel voor de kat, maar na een 6 op 6 in de laatste twee wedstrijden van de reguliere competitie kreeg het opnieuw hoop. En dus wilde het op dat elan doorgaan tegen Cercle Brugge.

Tegen Cercle Brugge kwam het ook op voorsprong, maar na een rode kaart voor doelpuntenmaker Bram Lagae werd het 1-2 voor De Vereniging. Over en sluiten voor Kortrijk dus?

Nekschot? Neen, toch nog niet

Neen, want in de blessuretijd kon Kadri alsnog de gelijkmaker op het bord zetten. Op die manier is de kloof tussen Kortrijk en Cercle Brugge nog steeds zes punten, terwijl STVV nu zeven eenheden voorsprong telt.

Dat zijn er veel met nog vijf speeldagen te gaan, maar het kon dus nog veel erger zijn als de gelijkmaker niet was gevallen. Na de 1-2 was er nog weinig geloof, ook in de tribunes van het Guldensporenstadion.

Geen keuze tegen STVV?

"Het leek het nekschot voor ons", besefte ook Koen Kostons in de catacomben van het stadion. Maar uiteindelijk werd het dus nog 2-2. "Nu lijkt het weinig, maar misschien kan het in de eindafrekening wel nog van belang zijn voor ons."

Ook Bernd Storck blijft er overigens nog steeds in geloven: "Cercle Brugge en STVV spelen ook nog twee keer tegen elkaar, dus ze gaan nog punten verliezen." Voor Kortrijk is er wel geen keuze meer: op bezoek bij STVV wordt toch maar beter gewonnen ...