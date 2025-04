Nog maar kort geleden bij Anderlecht en Charleroi, nu in de finale van de Franse beker tegenover PSG

Stade Reims heeft zich geplaatst voor de finale van de Franse Beker door AS Cannes te verslaan. Een mooie beloning voor het werk van Samba Diawara.

Vorig seizoen nam Samba Diawara tijdelijk het roer over bij Reims na het vertrek van Will Still. Toen het ontslag van Luka Elsner viel, wilde hij hetzelfde doen, maar uiteindelijk stemde hij ermee in om de hoofdcoach van het team op lange termijn te worden.

Twee maanden later beleefde de voormalige assistent van Charleroi en Anderlecht al een groot moment. Zijn team speelde gisterenavond namelijk voor een plek in de finale van de Coupe de France.

Reims voor de geschiedenis

Daarvoor moest er serieus gespeeld worden om niet in de val te lopen van AS Cannes, het sprookje van dit seizoen. Reims nam al in het eerste kwartier de leiding, maar de spelers van Cannes kwamen aan het begin van de tweede helft weer langszij.

Het was Teddy Teuma, die in de competitie niet tot de selectie behoorde, die het hele team redde door kort voor het uur het beslissende doelpunt te maken (1-2). Een doelpunt voor in de geschiedenisboeken: Reims had zich niet meer geplaatst voor een finale van de Coupe de France sinds 1977.

Toen bleek Saint-Etienne sterker. Zal Reims zijn successen uit 1950 en 1958 herhalen, de gouden jaren in de geschiedenis van de club? Makkelijk zal het niet zijn, de finale wordt tegen PSG gespeeld.