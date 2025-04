Barcelona is woedend en ziet complot voor bekerfinale tegen Real Madrid: "Schande, absurd!"

Rafael Yuste, vicevoorzitter van de club, noemt de beslissing “absurd en een slecht voorbeeld”. Hij benadrukt dat zo’n tackle tot een beenbreuk had kunnen leiden en dat Barça-spelers zich zoiets niet zouden veroorloven. “Onze spelers zijn nette voetballers.”

De fout van Mbappé vond plaats tijdens Real Madrid - Alavés. De Fransman kwam bijzonder roekeloos in op Blanco en plantte zijn voet recht op diens onderbeen. Aanvankelijk kreeg hij geel, maar na VAR-interventie volgde terecht rood.

Barcelona vermoedt partijdigheid en wijst opnieuw op het belang van onafhankelijkheid in het Spaanse voetbal. De club voelt zich benadeeld en vindt het opvallend dat net Mbappé, die op een finale tegen hen afstevent, zo mild gestraft wordt.

Mbappé hoeft dus enkel de competitiematch tegen Bilbao te missen. Daardoor blijft hij inzetbaar voor de finale van de Copa del Rey tegen... Barcelona, op 26 april. Dat zorgt voor extra wrevel in Camp Nou.

Real Madrid staat momenteel tweede in La Liga, op vier punten van Barcelona. In aanloop naar de slotfase van het seizoen komt deze beslissing bijzonder gevoelig aan in Catalonië.

🚨 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Kylian Mbappé will be suspended for "ONE" game for his brutal, potentially career-ending tackle on Alavés’ Antonio Blanco.



This is the Madrid League. One of the most shameful decisions in recent history. Corruption at its finest! 💵 pic.twitter.com/ZrmrKKfnnO