Fred Vanderbiest (KV Mechelen) analyseert, maar wie is voor u de favoriet voor Europees voetbal?

KV Mechelen en OH Leuven deelden tegen elkaar de punten in Mechelen. Malinwa had zeker de wedstrijd naar zijn hand kunnen zetten, maar miste een aantal grote kansen. En dus blijft de strijd om de winst in de Europe Play-offs bijzonder spannend.

KV Mechelen staat op kop in de Europe Play-offs, met evenveel punten als Charleroi: 24 stuks. Als zij dit weekend tegen elkaar zouden gelijkspelen, dan kunnen alle andere ploegen dichterbij komen.

Vierpuntenkloof

De kloof is dan ook heel klein, want Dender is zesde en laatste met amper vier punten minder. "Iedereen kan nu concurrent zijn voor de eerste plaats", beseft ook Fred Vanderbiest in zijn analyse.

"OH Leuven moet ook kunnen meedoen want ze hebben veel kwaliteit in de kern, al spelen ze misschien een beetje te veel gelijk. Charleroi sowieso omdat een goede kern hebben en iedereen is daar fit, maar we zijn zeker ook outsider om het te halen."

Wie wint Europe Play-offs?

"De match zaterdag is zeker nog geen sleutelmatch. Er zijn nu tien in plaats van zes wedstrijden in totaal, iedereen moet nog tegen iedereen. Iedereen heeft dus nog zijn kansen."

Aan De Kakkers om in Charleroi een overwinning te proberen pakken en zo een goede zaak te doen in het klassement. Maar wie is voor u de favoriet voor Europees voetbal?