Clubicoon Sammy Bossut gelooft in promotie voor Zulte Waregem en geeft gouden tips mee: "Alleen dan ben je volledig zeker"

Morgen speelt Essevee de allesbeslissende clash tegen RWDM, met promotie naar 1A als inzet. In de aanloop naar deze kraker spreekt clubicoon Sammy Bossut zijn vertrouwen uit in de ploeg.

Sammy Bossut toont zich nog steeds wat verbaasd over hoe spannend de eindfase van de Challenger Pro League geworden is. “Ik had echt niet verwacht dat het nog zo spannend zou worden", geeft hij toe in Het Nieuwsblad.

Volgens Bossut wacht coach Sven Vandenbroeck en zijn staf een stevige opdracht. "Je moet de jongens nu vooral veel oefeningen geven waar ze vertrouwen uit kunnen putten, bijvoorbeeld qua scorend vermogen. Toch moet je ook wel zorgen dat je defensieve organisatie op punt staat", vindt de gewezen doelman.

Op de vraag of hij als ervaringsdeskundige nog gouden tips heeft, blijft Bossut wel nuchter. "Doe maar gewoon waar jij jezelf goed bij voelt. Je moet er gewoon volledig voor durven te gaan."

Alles zit mee voor Essevee

De omstandigheden zitten mee voor Essevee: een uitverkocht stadion, een groep die alles in eigen handen heeft, en een honger naar revanche. Al moet de mindset ook wel juist zitten, volgens Bossut.

“De teleurstellingen van de degradatie en de misgelopen promotie van vorig seizoen zullen misschien bij de fans nog leven, maar bij de spelers is dat toch net anders. Vrijdag speel je bovendien tegen een ploeg die ook voluit voor de promotie zal gaan. Ga voluit voor de zege, want alleen dan ben je volledig zeker", besluit de doelman.