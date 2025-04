Gelinkt aan Belgische ploeg: wordt Francky Dury opnieuw trainer?

Francky Dury is sinds 2021 geen trainer meer. Toen werd hij na 10 jaar bedankt bij Zulte Waregem. Zien we hem nog langs de zijlijn?

Gaat Francky Dury nog eens aan de slag als trainer? Dat is de vraag die de Krant van West-Vlaanderen aan de ex-trainer van Zulte Waregem stelde.

Hij werd immers genoemd als mogelijke nieuwe trainer van SC Wielsbeke, een ploeg die op het niveau van derde amateur speelt.

Dury ontkent in alle talen. Het kriebelt helemaal niet meer om nog eens de job van trainer op te nemen en langs de zijlijn te gaan staan.

“Op geen enkel moment. Daar was ook niets van aan. Er was één babbel (met Club Brugge om technisch directeur te worden in maart 2024, red.) en daar is het bij gebleven”, vertelt hij.

“I’m a happy man. We hebben mooie zaken gerealiseerd en daar kan ik met tevredenheid op terugblikken”, besluit hij.