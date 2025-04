Verdediger is zeer duidelijk over belangrijke tweeluik van Dender en spreekt zich uit over toekomst binnen de club

FCV Dender speelt zaterdag een belangrijke wedstrijd op het veld van OH Leuven. In de Europe Play-offs hebben Charleroi en KV Mechelen al vier punten voorsprong. Als Dender mee wil blijven doen voor een Europees ticket, is winst tegen OHL bijna verplicht.

Verdediger Joedrick Pupe is dit seizoen een van de sterkhouders bij Dender. Hij gaf al vijf assists, wat veel is voor een centrale verdediger.

Toch had Dender het lastig aan het einde van de competitie. De ploeg zakte weg en Pupe zat geblesseerd op de tribune.

“Het seizoen was lang. Misschien werd dat te zwaar, vooral voor de buitenlandse spelers die ver van huis zijn. De arbitrage speelde ook een rol, want plots slikten we strafschoppen bij de vleet", verklaart de centrale verdediger in De Gazet van Antwerpen.

Toekomst Pupe

Pupe ligt nog twee jaar onder contract bij Dender, maar hij weet ook dat andere ploegen interesse kunnen tonen in zijn kwaliteiten. “Zelf voel ik me hier goed, maar een voorstel van andere clubs is altijd bespreekbaar", is de verdediger duidelijk.

Voor nu is Pupe volledig gefocust op de komende wedstrijden met Dender, te beginnen met die van morgen tegen OHL. “De focus ligt op het tweeluik tegen OHL en Charleroi, waarin we minstens vier op zes moeten pakken. We bewezen eerder al dat we OHL aankunnen, maar moeten dat nu ook vertalen naar het scorebord.”