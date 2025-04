🎥 "We zijn de echte kampioenen van de CPL": Nicolas Frutos dolgelukkig na promotie met La Louvière, al zal hij niet feesten

Nicolas Frutos was enorm blij vrijdagavond, nadat het officieel werd dat de RAAL terugkeert naar de topklasse van het Belgische voetbal. De Argentijn zal echter niet feesten, dat zit niet in zijn persoonlijkheid, zoals hij zelf aangeeft.

La Louvière zal volgend seizoen in de Jupiler Pro League spelen. Na de overwinning van Les Loups tegen Lommel (1-2) deelde de Head of Football van de club, Nicolas Frutos, zijn gevoelens voor de camera's van DAZN.

"Natuurlijk straalde de vreugde ervan af. "Het is waanzin. Het is gewoon uitzonderlijk; er zijn geen woorden om dit te beschrijven. We zijn trots, en zo blij."

"Het was nodig om te geloven. Het maakt deel uit van mijn persoonlijkheid, geloven tot de laatste seconde," benadrukt hij. "We wisten dat we gesteund werden. We verdienen het, wij zijn de echte kampioenen. Op het veld hebben we twee punten meer behaald dan Zulte Waregem. Wij zijn de echte kampioenen van de Challenger Pro League."

Frutos wilde specifiek een persoon bedanken: "Het is prachtig, we moeten eerlijk zeggen dat al deze mensen dankbaar moeten zijn aan één persoon, voorzitter Salvatore Curaba. Zonder hem zou dit allemaal niet mogelijk zijn. Maar vandaag zitten we in eerste klasse."

Maar veel festiviteiten zitten er niet in voor Frutos. "Ik ben geen feestbeest? Ja, zij zullen feestvieren, de fans zullen feestvieren, ik ga naar huis", concludeert de voormalige speler.