"Geen woorden voor": de rollercoaster voor Zulte Waregem, La Louvière en RWDM van minuut tot minuut ... en wat als de ref een seconde langer wacht?

RWDM begon als leider en virtueel kampioen aan de slotspeeldag in de Challenger Pro League. Op vrijdagavond ging het echter helemaal verkeerd. En dus was er ook de nodige frustratie bij de Brusselaars. Het relaas van een bijzonder avondje.

RWDM begon als leider aan de laatste speeldag van de Challenger Pro League met 57 punten, gevolgd door Zulte Waregem en La Louvière met 56 punten. Na twee gemiste kansen kregen de Brusselaars een derde mogelijkheid om de titel te pakken.

"Wie drie matchballen krijgt, moet niet de eerste twee afmaken", had T1 Yannick Ferrera vooraf gezegd. Aan RWDM om het in de Elindus Arena nu wél af te maken - een gelijkspel was voldoende voor promotie.

Stand van minuut 1 tot 38:

1. RWDM 58

2. Zulte Waregem 57

3. La Louvière 57

Zolang er geen doelpunt viel in welke wedstrijd dan ook, bleef de stand logischerwijze in dezelfde volgorde staan. Maar toen was er dus de 1-0 van Hedl, met gevolgen voor de stand.

Stand van minuut 39 tot 68:

1. Zulte Waregem 59

2. RWDM 57

3. La Louvière 57

Daarna maakte Biron er 1-1 van voor RWDM, waardoor we in beide wedstrijden opnieuw een gelijkspel konden noteren.

Stand van minuut 69 tot 77:

1. RWDM 58

2. Zulte Waregem 57

3. La Louvière 57

Lommel kwam op voorsprong tegen La Louvière en zorgde even voor rust in de Elindus Arena, maar twee minuten later was er alweer de gelijkmaker van De Wolven.

Stand in minuut 78:

1. RWDM 58

2. Zulte Waregem 57

3. La Louvière 56

Stand van minuut 79 tot 85:

1. RWDM 58

2. Zulte Waregem 57

3. La Louvière 57

En toen was er ... Jelle Vossen. Hij zorgde met de 2-1 uiteindelijk voor de titel voor Zulte Waregem. Het dak ging eraf in Waregem, al was op dat moment ook RWDM nog zeker van promotie.

Stand van minuut 86 tot 90+2:

1. Zulte Waregem 59

2. RWDM 57

3. La Louvière 57

Tot in de blessuretijd er gescoord werd in Lommel door Belkheir. Daardoor ging het helemaal verkeerd voor RWDM. "Ik heb hier geen woorden voor", gaf Alexis De Sart achteraf aan tegen Het Nieuwsblad.

Yannick Ferrera pakte nog een rode kaart voor protest ergens in het slot van een desastreuze wedstrijd. En wat als er niet zo snel voor de rust was gefloten, toen Biron alleen op de doelman af kon? Het worden play-offs voor de Brusselaars, dat is het enige dat duidelijk is. Te beginnen met een wedstrijd tegen Lokeren-Temse (of Lierse).