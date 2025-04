RAAL La Louvière speelt volgend seizoen in de Jupiler Pro League: coach Frédéric Taquin spreekt klare taal

RAAL La Louvère heeft vrijdagavond alle emoties ervaren in Lommel. Voor coach Frédéric Taquin was het bijzonder emotioneel.

Verschillende gezichten hebben de opmars van RAAL naar het hoogste niveau gemarkeerd. Onder hen is het moeilijk om voorbij Frédéric Taquin te kijken, die in 2017 het team overnam toen de club op zijn dieptepunt zat, in de Derde Amateurklasse.

Nadat het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter klonk, was Taquin opvallend helder: "Het was een scenario dat we dit seizoen vaak hebben meegemaakt. RAAL stond achter en keerde de situatie om. Het was intens, emotioneel geladen. We voelden het publiek neergeslagen zijn toen we dat doelpunt incasseerden, maar 30 seconden later zongen ze weer", legt hij uit aan de microfoon van Antenne Centre.

"We hebben gestreefd naar promotie voor een stad die het verdient. Ik denk dat we de mensen gelukkig en trots hebben gemaakt met hun kleuren, dat is het belangrijkste."

De wedergeboorte van een hele club

De coach uit La Louvière beseft het nog niet helemaal: "Ik sta nog steeds een beetje buiten de realiteit. Ik heb meerdere scenario's bedacht. Ik was erg emotioneel deze week toen ik alleen was, ik heb me van alles voorgesteld, behalve dit. Zowel tijdens als na de wedstrijd ben ik heel helder gebleven. Eigenlijk heb ik mezelf zo geprogrammeerd om helder te blijven om de juiste keuzes te maken dat het me nog niet lukt om daaruit te stappen. Ik zal blij zijn als ik kan genieten met iedereen."

Frédéric Taquin sloot af met een paar woorden voor de supporters, vooral voor degenen die niet aanwezig konden zijn in Lommel om feest te vieren: "Jongens, bedankt voor alles, ik wens jullie het beste en ik hoop dat we jullie kunnen zien op Place Mansart bij onze terugkeer om ons te verwelkomen, ik hoop dat jullie in groten getale aanwezig zijn om samen te feesten. Ik weet dat jullie trots zijn, dat vult mijn hart met geluk."