Guardiola vol lof voor Rode Duivel: "Ongelooflijke kwaliteiten"

In twaalf minuten tijd keerde Doku als invaller de wedstrijd voor Manchester City tegen Everton helemaal om. Een blikseminslag van een invalbeurt, die ook werd toegejuicht door Guardiola en Gündogan.

Wanneer de tijd dringt en de wedstrijd fout loopt, dan weet Pep Guardiola dat hij kan rekenen op zijn Belgische troef. Afgelopen zaterdag heeft Jérémy Doku opnieuw bewezen dat hij veel meer is dan een invaller.

Beslissende impulsen

De Rode Duivels-aanvaller bracht andermaal de beslissende impuls die vaak het verschil maakt tussen een nederlaag, een gelijkspel en een overwinning.

De reacties van de technische staf en de spelers waren duidelijk. "Jérémy was erg goed", benadrukte Guardiola in zijn nabespreking. "Hij was zeer agressief met zijn ongelooflijke kwaliteiten."

Veel lof voor Doku

Een mening gedeeld door Ilkay Gündogan: "Hij had niet beter kunnen presteren in termen van impact op het juiste moment." En zo is iedereen vol lof voor de Rode Duivel, die ook in een van zijn betere momenten zit.

Wat Doku zo bijzonder maakt, is zijn vermogen om elke balbezit om te zetten in een kans. Terwijl het seizoen zijn cruciale fase ingaat, vertegenwoordigt Doku dat hij meer kan zijn dan een joker. Zijn optredens als invaller brengen de energie en creativiteit die het verschil kunnen maken in spannende wedstrijden.