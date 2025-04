Club Brugge, Dender, Charleroi en Union in de schijnwerpers ... en ook iemand uit CPL!

De play-offs gaan door en dit weekend geen Relegation Play-offs. Slechts zes wedstrijden dus, maar toch een Team van de Week! Met een surprise ...

Doelman

Ondanks de cruciale redding van Senne Lammens tegen Thorgan Hazard, kan je niet anders dan kiezen voor Martin Delavallée in ons team van de week. De doelman van Charleroi maakte de benodigde reddingen tegen KV Mechelen, en bevestigt dat hij een zeer waardevolle nummer 1 is voor RCSC.

Verdediging

We kiezen voor een trio in het centrum van de verdediging: hoewel Standard niet briljant was (verre van dat), was Ibe Hautekiet - nogmaals - bijzonder solide en droeg hij bij aan het feit dat de Rouches de nul konden houden tot de... 87e minuut.

Brandon Mechele was - zoals gewoonlijk - zeer solide bij Club Brugge, terwijl ook Jérémy Petris een van de sleutelspelers was in zijn wedstrijd en bijdroeg aan het feit dat Charleroi de meest vertegenwoordigde ploeg in ons elftal is deze maandag.

Middenveld

Union Saint-Gilloise heeft hard toegeslagen op het veld van KRC Genk en hoewel verschillende spelers van USG in aanmerking kwamen voor een plaats in het elftal, was Charles Vanhoutte opnieuw de rots in de branding op het middenveld van Union. Daan Heymans was opnieuw beslissend voor Charleroi en lijkt zijn beste vorm terug te vinden.

Tenslotte wist Hans Vanaken, onvermijdelijk, te profiteren van de totale dominantie van Club Brugge tegen KAA Gent om ook in ons elftal opgenomen te worden, zelfs als was er 'maar' één beslissende pass bij in de vijf doelpunten van blauw-zwart.

Op de flanken zien we nog een Bruggeling, namelijk Christos Tzolis, die een prachtige dubbel scoorde, en de enige vertegenwoordiger van de meest spectaculaire wedstrijd van het weekend (de 4-4 tussen Dender en OHL): David Hrncar, de flankspeler van Dender, met een doelpunt en een assist.

Aanval

Promise David is niet te stoppen is in deze Champions' Play-offs. Ook tegen Genk scoorde hij opnieuw twee doelpunten om zijn topvorm te bewijzen. Met Scheidler, Stulic en Vermant waren er nog vele opties voorin. Toch kiezen we uit sentiment voor ... Jelle Vossen.