Kevin De Bruyne neemt geen blad voor de mond over einde bij Manchester City

Kevin De Bruyne beleeft zijn laatste weken bij Manchester City. Achter zijn trotse en zelfverzekerde karakter heeft de Rode Duivel het echter niet altijd gemakkelijk gehad om deze aanstaande scheiding te verwerken. En ondertussen is de vraag nog steeds: waar gaat hij heen?

De manier waarop Kevin De Bruyne op de hoogte werd gebracht door het management van Manchester City dat ze zijn contract niet zouden verlengen? Dat was niet makkelijk.

Moeilijke momenten

"Je moet erdoorheen. Ik moet de beslissingen accepteren die genomen worden en die niet van mij afhangen. Ik heb hen gewoon geantwoord dat ik nog steeds iets te bieden heb", aldus De Bruyne tegen The Manchester Evening News.

"Ik heb ongeveer een halve week gewacht voordat ik onthulde wat er besloten was. Het was niet prettig. Mijn familie was niet thuis. Ze waren op vakantie, dus dat was een beetje vreemd, maar zo gaat het nou eenmaal."

Buitenwereld op de hoogte stellen

Pas toen KDB zelf bekendmaakte dat zijn contract niet zou worden verlengd, viel er naar eigen zeggen een last van hem af. De buitenwereld op de hoogte stellen was wat dat betreft belangrijk.

De Bruyne heeft ondertussen ook besloten dat hij niet naar het WK voor Clubs zal gaan met Manchester City. Over zijn toekomst heeft hij nog niet besloten, maar de geruchten blijven rondgaan.