Timmy Simons hoopt op fit spitsenduo voor clash met KV Mechelen, maar opvallende vervanger staat al klaar voor de Kemphanen

Westerlo is nog steeds op zoek naar zijn eerste zege in de Europe Play-offs, maar paniek is er allerminst bij coach Timmy Simons. De trainer blijft geloven in zijn groep en ziet perspectief richting de verplaatsing naar KV Mechelen.

Simons beseft dat er stilaan een overwinning nodig is om de concurrentie onder druk te zetten. “Waarom niet op het veld van KV Mechelen?”, vraagt hij zich luidop af in De Gazet van Antwerpen. In de reguliere competitie deed Westerlo het goed tegen Malinwa, met vier op zes. Simons herinnert zich nog de goede prestatie van zijn team op Mechelse bodem eerder dit seizoen. “We moeten opnieuw ons ding doen. Het zal wel afwachten worden met wie dat zal zijn. Ik hoop dat ik het zieke duo Devine-Yow recupereer", aldus Simons. Scorende Vuskovic Mocht het spitsenduo niet fit geraken, dan heeft Simons alvast een opvallend alternatief. In de wedstrijd tegen Standard dropte hij centrale verdediger Luka Vuskovic nog in de spits. De jonge Kroaat maakte indruk in zijn ongebruikelijke rol. Met een halve retro was hij zelfs dicht bij de winnende treffer in Luik. "Zo scoort Luka geregeld op training", bevestigde Simons zelfs.





Volg Westerlo - KV Mechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15 (26/04).