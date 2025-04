Frustratie in Jan Breydel zat diep: het ging er bij momenten zelfs over en spelers kregen bierdouches

Club Brugge moest donderdagavond de leidersplaats in de Champions' Play-offs afstaan na een pijnlijke 0-1-nederlaag tegen Union. De sfeer in het Jan Breydelstadion sloeg snel om, en dat uitte zich vooral in frustraties bij de thuisaanhang.

De partij stond bol van de spanning, want beide ploegen begonnen met een foutloze 12 op 12 aan de play-offs. Union koos echter voor een verdedigende aanpak, met veel tijdrekken en stevige duels. Die strategie werkte, want Club vond zelden een gaatje en slaagde er lange tijd niet in om grote kansen af te dwingen. De frustraties stapelden zich op, zeker toen Union via Castro-Montes op voorsprong kwam. De Brugse spelers lieten zich steeds vaker meeslepen in opstootjes, en op de tribunes groeide het ongenoegen. Vooral het aanhoudende tijdrekken van de Brusselaars zat het publiek hoog, wat leidde tot luide fluitconcerten. Een deel van het Brugse publiek ging echter een stap te ver. Tijdens de tweede helft werden voorwerpen gegooid naar Union-spelers die zich aan het opwarmen waren. Toen Noah Sadiki geblesseerd neerzat, kreeg hij bierbekers en verwensingen naar zich toe geslingerd. De scheidsrechter overwoog zelfs om de wedstrijd tijdelijk stil te leggen. Na het laatste fluitsignaal liepen de emoties opnieuw hoog op. Tijdens de viering van Union werden ook trainer Sébastien Pocognoli en zijn staf belaagd met bierdouches. Het gedrag van sommige fans werd door verschillende waarnemers veroordeeld als “onaanvaardbaar”. Ondanks het onsportieve slot was het feest bij Union er niet minder om. Zij nemen de leidersplaats over van Club Brugge, dat achterblijft met frustratie. Komende match in Union wordt mogelijk beslissend voor de titelstrijd.