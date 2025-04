KAA Gent-voorzitter Sam Baro kwam met héél duidelijke boodschap op training na twee forfaitnederlagen

KAA Gent beleeft een enorm zware periode in de Champions' Play-offs. Voorzitter Sam Baro heeft ingegrepen door nog eens op training te verschijnen om het een en ander duidelijk te maken aan de spelers en staf.

Het draait vierkant bij KAA Gent de laatste paar weken. De club begon meteen enorm slecht aan de play-offs met nederlagen van 4-0 en 0-3 tegen respectievelijk KRC Genk en Union SG. Daarna wisten de Buffalo's wel met 0-1 te winnen van Antwerp.

Het gevoel zat weer iets beter, maar lang kon er niet genoten worden. Ze verloren de Slag om Vlaanderen met 0-5 van Club Brugge en enkele dagen later kregen ze er weer vijf om de oren in de 5-0 pandoering tegen Anderlecht.

"De dag nadien was moeilijk", klinkt het bij coach Danijel Milicevic. "Maar we hadden goede gesprekken, ook met de voorzitter, die op het oefencomplex was."

Sam Baro stond na de pandoering tegen Anderlecht al in de kleedkamer. Hij heeft besloten om in te grijpen en iedereen heel duidelijk op zijn plichten te wijzen. "Hij heeft duidelijk gemaakt wat het betekent om een speler en staflid te zijn bij AA Gent. Nadien hadden we een goede training."

Het feit dat Baro in de kleedkamer stond vindt Milicevic net iets goed. "Niemand was tevreden over het resultaat. Wat de voorzitter heeft gezegd, blijft in de kleedkamer. Maar voor mij was het een goed signaal van hem om in de kleedkamer de groep toe te spreken. Als de ‘boss’ langs komt, wil dat toch iets zeggen."