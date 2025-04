Nainggolan verrast met wat hij na zijn actieve carrière wil gaan doen: "Kwestie van ervaring en visie"

Radja Nainggolan kijkt al vooruit naar de toekomst, waarin hij overweegt om trainer te worden na zijn actieve carrière. Hij meent dat hij daarvoor de kwaliteiten heeft.

De ex-Rode Duivel heeft al een indrukwekkende lijst van grote coaches meegemaakt, zoals Antonio Conte, Luciano Spalletti en Rudi Garcia. "Ik denk er al aan om trainer te worden, misschien zelfs T1. Ik heb zoveel geleerd van die topcoaches, en ik voel dat ik nu een rugzak vol ervaring heb", zei Nainggolan bij GvA.

Volgens de middenvelder zou zijn ervaring hem goed van pas komen in een toekomstige rol als coach. Hij benadrukt dat hij altijd alles geeft voor het team en de club, iets wat ook zijn huidige coach, Stijn Vreven, hem steeds bijbrengt. "Buiten het veld doe je wat je wilt, maar op het veld geef je alles voor de club", legt Nainggolan uit, wat volledig in lijn is met zijn eigen visie.

Nainggolan is echter niet bezig met de toekomst van zijn carrière; hij geniet nog volop van zijn tijd als speler. "Ik amuseer me hier, en zolang ik geen spurtje verlies van een jonge gast, blijf ik doorgaan", zegt hij. Hij is zelfs bereid om zijn contract te verlengen en nog twee jaar te blijven, ondanks dat andere Belgische clubs interesse zouden kunnen tonen.

Zijn huidige situatie bij zijn club vindt hij ook prettig, zowel voor zichzelf als voor zijn vriendin, Stephanie, die vaak bij de wedstrijden aanwezig is. "Ze is niet zo voetbalminded, maar ze komt toch kijken met vrienden en familie", aldus Nainggolan. De club heeft zelfs gezorgd voor tickets zonder limieten voor haar, iets wat de middenvelder met humor opmerkte.

Nainggolan blijft met beide benen op de grond, ook al denkt hij na over de toekomst. Hij weet dat de stap naar het trainerschap een serieuze is, maar hij heeft vertrouwen in wat hij geleerd heeft. "Het is een kwestie van ervaring en visie", zegt hij over zijn mogelijke overstap naar het vak van coach.