Radja Nainggolan rekent genadeloos af met Paul Gheysens

De verrassende move naar Lokeren-Temse heeft Radja Nainggolan deugd gedaan. Hij kan er samenwerken met voorzitter Hans Van Duysen, en dat loopt duidelijk een pak beter dan in het verleden met Paul Gheysens bij Antwerp.

Radja Nainggolan beleeft een goede periode bij Lokeren-Temse, waar hij afgelopen winter tekende. De band met voorzitter Hans Van Duysen is duidelijk goed in orde, een pak beter dan die met Paul Gheysens.

"Hij klapte de deur los in mijn gezicht, maar kijk hoe het vandaag met hem gaat", vertelde Nainggolan over hem bij Het Nieuwsblad. "Toen was hij de grote man, nu valt er niks positiefs meer over hem te lezen. Da’s karma."

Het avontuur van Nainggolan bij Antwerp eindigde niet op de gehoopte manier. Nadat hij naar de B-kern werd verwezen, werd zijn contract in onderling overleg ontbonden. Hij maakte daardoor de landstitel niet meer mee.

Het contrast met Van Duysen is groot volgens de middenvelder. "Van deze voorzitter krijg ik tenminste respect. Er zijn dingen die beter kunnen, maar daar probeer ik hem in te helpen."

"Ik vond bijvoorbeeld dat hij zich wat meer in de kleedkamer mocht tonen, om zijn mening te geven, en kijk: toen we ons vorig weekend plaatsten voor de play-offs, kwam hij ineens heel vrolijk binnen. Dat deed iedereen deugd", besluit hij.