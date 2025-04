Nieuwe spelers in selectie Rode Duivels? Bondscoach Garcia noemt al één naam uit de JPL

Bondscoach Rudi Garcia roept in juni voor een tweede keer onder zijn leiding de Rode Duivels samen. Het is uitkijken of er veel wijzigingen in de selectie zullen zitten.

Tegen Oekraïne in de barrages van de Nations League konden de Rode Duivels alsnog het behoud in de A-groep realiseren, ondanks een slechte eerste wedstrijd. In juni worden de eerste twee wedstrijden in de kwalificatiecampagne voor het WK afgewerkt. Bondscoach Rudi Garcia laat in een interview met Het Nieuwsblad weten dat er zeker een mogelijkheid is dat er nog nieuwe namen in de selectie komen. En die komen mogelijk ook uit de Jupiler Pro League. “Zo volg ik met grote interesse de play-offs. Voor een team als Genk, dat niet Europees speelde, is dat toch bijzonder interessant? Neem Matte Smets”, klinkt het. “Hij heeft in de Champions' Play-offs toch veel ervaring kunnen opdoen tot hiertoe. En dat is wat hij nodig heeft om nog te groeien: ervaring. Ik zie het graag gebeuren, want dan komt er ook meer concurrentie achterin. Daar liggen nog mogelijkheden voor spelers die zich tonen.” Garcia vindt het dan ook jammer dat de play-offs zullen afgeschaft worden, want dat zijn allemaal wedstrijden op hoog niveau. Normaal kijkt Garcia het liefst naar spelers in Europese wedstrijden, maar ook de play-offs zijn voor hem heel interessant. “Dan kan je hun kwaliteiten en potentieel beter beoordelen”, besluit de Fransman.