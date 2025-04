Dit gaat hem niet populair maken bij Anderlecht! Icoon van paars-wit betreurt dat hij niet voor... Standard tekende

Enzo Scifo in het shirt van Standard, het klinkt bijna onvoorstelbaar. Toch had het kunnen gebeuren. De legende van RSC Anderlecht, die bij de club vier keer kampioen werd, heeft onthuld dat hij benaderd werd door de rivaal uit Luik en zelfs betreurt dat hij niet op die aanbieding is ingegaan.

In een interview met Sudinfo sprak Scifo over zijn carrière en de belangrijke beslissing die alles had kunnen veranderen. Tijdens zijn tijd bij Anderlecht werd hij benaderd door Standard.

"Het was een club die ik altijd al bewonderde, en op een gegeven moment nam Standard contact met me op", vertelt Scifo. "Er waren echte gesprekken en uitwisselingen die hadden kunnen leiden tot een overstap."

Hoewel Scifo altijd loyaal bleef aan Anderlecht, had hij respect voor Standard, vooral in die periode van zijn carrière. "Het was een motivatie voor me om daarheen te gaan. Helaas is het nooit gebeurd", zegt hij met spijt. De voormalige Rode Duivel bevond zich toen in een moeilijke fase van zijn carrière, na het oplopen van een zware blessure.

"Ik had in principe mijn contract bij Anderlecht willen verlengen, maar door die blessure veranderden de plannen voor zowel mij als de club", legt Scifo uit. "Ik had niet verwacht dat Standard me een aanbod zou doen", voegt hij er eerlijk aan toe.

De kans die zich voordeed, was voor Scifo op dat moment een echte mogelijkheid. "Ik had goede contacten met Luciano D'Onofrio, en toen ze me een aanbod deden, was ik echt verrast", zegt hij. Uiteindelijk besloot Scifo zijn carrière bij Sporting Charleroi af te sluiten in 2001, maar de gedachte aan Standard blijft bij hem als een gemiste kans.