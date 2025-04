Club Brugge slijpt de messen voor strijd op het scherpst van de snee: 'Tottenham Hotspur, RB Leipzig én Ajax willen blauw-zwart beroven van absoluut goudhaantje'

Markaj News laat weten dat Jessi Da Silva op concrete belangstelling mag rekenen. Tottenham Hotspur en RB Leipzig hebben al contact opgenomen met Club Brugge om te informeren naar de voorwaarden van de 17-jarige middenvelder.

En dat is niet alles. Ook AFC Ajax heeft Da Silva op de radar. Meer zelfs: de Ajacieden willen snel schakelen en bereiden momenteel een bod voor om de middenvelder naar Amsterdam te halen.

Club Brugge 🇧🇪 rising star, Jessi Da Silva 🇧🇪, is on the shortlist for a host of clubs.



Tottenham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

RB Leipzig 🇩🇪

Ajax 🇳🇱



The clubs have been monitoring the 17 year-old and are looking to push for a move in the summer. 📰



Club Brugge are hopeful on renewing… pic.twitter.com/9aFmzkK2eF