'Marc Overmars heeft opvolger voor Vincent Janssen gevonden, maar... Antwerp krijgt concurrentie van andere Belgische club'

Antwerp FC is op zoek naar een nieuwe aanvaller. De roodhemden hebben de pijlen gericht op Yannick Agnero. Al krijgt Marc Overmars af te rekenen met concurrentie uit eigen land.

Marc Overmars heeft de pijlen op Yannick Agnero gericht. De 22-jarige Ivoriaan speelt sinds januari voor Halmstads BK en heeft na twintig wedstrijden al zeven doelpunten op de teller staan.

De Ivoriaanse media weten dat The Great Old reeds contact heeft opgenomen met Agnero. Overmars is immers op zoek naar een vervanger voor Vincent Janssen.

Heeft Vincent Janssen zijn laatste wedstrijd voor Antwerp FC al gespeeld?

De Nederlander ligt in de lappenmand en heeft zijn laatste wedstrijd voor Antwerp mogelijk al gespeeld. Het contract van Janssen op De Bosuil loopt op het einde van volgend seizoen af. Er moet deze zomer dus een knoop worden doorgehakt.

Al is Antwerp niet de enige Belgische ploeg die interesse heeft in de spits. Ook Sporting Charleroi heeft een oogje laten vallen op Agnero en wil snel schakelen om de concurrentie te snel af te zijn.

Betaalbare optie

Voor de volledigheid: het contract van Agnero bij Halmstads loopt tot medio 2027. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 700.000 euro. Een betaalbare optie is hij dus zeker en vast wel.