Na zijn kritiek: Patrick Goots komt terug op woorden over Antwerp-speler

Mohamed Bayo kreeg onlangs kritiek van Patrick Goots. De analist komt terug op zijn woorden en zegt dat hij misschien te streng is geweest.

Antwerp won afgelopen weekend zijn eerste wedstrijd van play-offs, op het veld van Racing Genk. The Great Old pakte het goed aan en sprong zo over KAA Gent in het klassement.

Mohamed Bayo kreeg nog eens een basisplaats. Hij kwam begin februari toe op Antwerp, maar kon nog geen goede vorm vinden. Patrick Goots vertelde onlangs dat hij nog niet van veel waarde is geweest voor Antwerp.

Nu komt hij terug op zijn uitspraken. "Ik ben misschien wat streng geweest, hoewel hij ook nu niet zo’n goede wedstrijd speelde", zei Goots bij Gazet van Antwerpen. "Ik vond hem wel nuttig en hij werkte hard, met een paar goeie baltoetsen, maar voor hem is het wennen."

"Hij zal ook heel laat geweten hebben dat hij moest starten", gaat Goots verder. Ik geef hem het voordeel van de twijfel, nu hij beseft dat hij de komende weken eerste keus is in de spits."

En dat komt door de blessure van Vincent Janssen. De Nederlandse spits zal dit seizoen niet meer in actie komen. "Hij moet nu maar laten zien wat hij écht in zijn mars heeft."