Aanduidingen speeldag 7 van de play-offs: bekijk hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete club fluit

Dit weekend krijgen we speeldag 7 van de play-offs te zien. Ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete club zal fluiten. Want het wordt opnieuw een interessant weekend, zoveel is duidelijk.

Champions' Play-offs

Drie belangrijke wedstrijden deze week opnieuw in de Champions' Play-offs. En andermaal krijgt Bram Van Driessche een topwedstrijd om in goede banen te leiden. Deze keer is dat Union SG tegen KRC Genk.

Wim Smet krijgt de Slag om Vlaanderen tussen KAA Gent en Club Brugge op Jan Breydel voor de kiezen, Erik Lambrechts gaat dan weer Antwerp tegen Anderlecht in goede banen leiden.

Europe Play-offs

Over naar de Europe Play-offs, waar we op diverse dagen wapengekletter zullen krijgen. Massimiliano Ledda neemt Westerlo - Dender voor zijn rekening. De Cremer fluit OH Leuven - KV Mechelen en voor Standard - Charleroi kijken we naar Bert Put.

Relegation Play-offs

De match van de laatste kans voor KV Kortrijk op bezoek bij Cercle Brugge wordt gefloten door Lothar D'Hondt, terwijl STVV - Beerschot voor Lawrence Visser is.

Wat gaat uw favoriete ploeg dit weekend doen? En bent u tevreden met deze scheidsrechters? Laat het ons weten in de reacties!