Ivan Leko hoopt op verandering onder nieuwe eigenaars: "We weten dat de supporters niet fluiten tegen het team"

Met de Waalse clash als wedstrijd van de laatste kans kan Standard zich geen misstap meer veroorloven zondag tegen Charleroi. Een nederlaag zou het einde van het seizoen betekenen voor de Rouches en zou de poort kunnen openen voor ernstige protesten op de tribunes.

Het is écht wel stilaan de wedstrijd van de laatste kans voor Standard. Bij een nederlaag tegen Charleroi aanstaande zondag kunnen de Rouches officieel de Europe Play-offs niet meer winnen. Een wedstrijd waar Ivan Leko nog steeds zonder veel spelers zou kunnen zitten, zoals Bates, Sutalo, Szalai en Zeqiri.

De A-kern van Standard wordt steeds dunner

"Moeilijk", zo vat de trainer van Standard de situatie samen tijdens de persconferentie, waarbij hij glimlachte toen hem werd voorgesteld om zelf weer te gaan voetballen om de groep compleet te maken.

"Het is al een paar weken dat we trainen met twaalf, dertien of veertien spelers en dat we spelers uit de B-kern moeten halen om de kern aan te vullen. Op deze manier verliezen we competitiviteit en intensiteit, en dat is niet ideaal", vervolgde Ivan Leko.

We hopen die laatste vonk tegen Charleroi te hebben, het is een ander soort wedstrijd voor iedereen"

"We hopen die laatste vonk tegen Charleroi te hebben. Het is geen normale wedstrijd, het is een derby voor de spelers, de staff en de supporters, het is een andere wedstrijd voor iedereen. Dat geeft ons extra motivatie en verantwoordelijkheid, om die extra 1 à 2 procent te vinden wanneer het moeilijk is om het verschil te maken."

Om het vuur in Sclessin aan te wakkeren, moet er versneld worden

Een wedstrijd waarin Standard, zoals de afgelopen weken, zal proberen meer te voetballen dan in het begin van het seizoen. Ivan Leko weet echter dat er meer ritme en precisie in de laatste passes moeten komen om dit te bereiken.

"Wat we moeten veranderen ten opzichte van de heenwedstrijd, is dat we wel controle hadden, maar niet altijd iets wisten te creëren in de laatste 30 meter. Dat is het doel, terwijl we tegelijkertijd een goede verdediging behouden die vertrouwen geeft."

Clean sheet nodig?

"Met een goede verdediging hebben we meer kans om een wedstrijd te winnen, maar we hebben al een paar weken geen clean sheet gehad. Zonder clean sheet is het moeilijk om te winnen voor Standard."

En een nieuwe teleurstelling, vooral tegen de Waalse rivaal, zou een flinke klap zijn voor de supporters, die logischerwijs steeds meer gefrustreerd raken sinds enkele weken. Er zal voor de wedstrijd een vreedzame actie worden gevoerd om te protesteren tegen de algemene situatie van de club en specifieker tegen de keuze van Giacomo Angelini, terwijl er ook wel wat boegeroep zal zijn.

We weten dat de supporters niet tegen ons zijn, maar tegen de situatie die niemand accepteert"

"Ik begrijp de frustratie, dat is normaal, het is er al een tijdje. Standard is een grote club in België, je kunt een paar moeilijke weken of maanden hebben, maar dit is te veel. Het duur te lang. De frustratie is er, we hebben het de laatste tijd een paar keer gezien en we zullen er alles aan doen om een deel ervan weg te nemen op zondag."

"Gedurende het hele seizoen heeft Sclessin ons punten opgeleverd en waren we een moeilijk te verslaan team thuis. Ze zijn niet tegen de ploeg, maar tegen de situatie die niemand accepteert. We hopen dat een nieuwe eigenaar verandering kan brengen."