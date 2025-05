OHL kan opnieuw een opvallend record verbreken, trainer Chris Coleman is zéér duidelijk: "Ik wil het niet"

OHL heeft sinds zaterdag het record van de meeste gelijke spelen in één seizoen in de Belgische eerste klasse. De Leuvenaars speelden dit seizoen al achttien keer gelijk. Dit is een record dat niemand graag wil, maar er is een nog opvallender record in zicht voor de Leuvenaars.

OHL heeft dit seizoen achttien keer gelijkgespeeld in de competitie. Dit is nog nooit eerder gebeurd in de Belgische eerste klasse. Het is wel belangrijk te weten dat er dit seizoen meer wedstrijden zijn door de play-offs, die sinds 2009-2010 worden ingevoerd. Met nog vier wedstrijden te spelen kan OHL ook het record breken van een club die meer dan de helft van de wedstrijden gelijkspeelt. Dit gebeurde nog nooit eerder. In 1988-89 speelden KV Kortrijk en Charleroi precies de helft van hun wedstrijden gelijk. OHL kan dit record dus overtreffen. OHL-coach Chris Coleman heeft duidelijk gezegd dat hij het record van gelijke spelen niet wil breken. “Ik wil het niet", zei hij voor de wedstrijd tegen KV Mechelen in Het Nieuwsblad. “Over tien jaar kijken ze naar de gelijke spelen en denken ze dat ik een negatieve coach was.” Hoewel Coleman het record niet wil, geeft hij toe dat een punt soms beter is dan niets. “Ik wil niet verliezen, dus ik neem liever een punt dan niets.” Wedstrijd tegen Malinwa is cruciaal Voor Coleman is de wedstrijd tegen KV Mechelen de belangrijkste in deze play-offs. “Omdat we vorige week de kans misten om drie punten te pakken, moeten we nu rechtstaan. We moeten Charleroi zo hard mogelijk blijven pushen", besluit de trainer van OHL.





