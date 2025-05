Saoedi-Arabië moet niet opnieuw komen aankloppen bij Westerlo-speler: "Sportieve primeert"

Tuur Rommens lijkt aan zijn laatste weken bezig bij Westerlo. Na een sterk seizoen onder Timmy Simons is de linksachter klaar om zijn carrière naar een hoger niveau te tillen. "In het ideale scenario zet ik deze zomer wel een stap hogerop", klinkt het vastberaden.

Na een moeizaam eerste jaar groeide Rommens uit tot een vaste waarde op de linkerflank. “Vorig seizoen was ik misschien nog niet helemaal klaar om een vaste waarde in eerste klasse te worden”, geeft hij toe in Het Nieuwsblad. “Maar dit jaar ben ik veel matuurder geworden in mijn speelstijl.”

Ondanks 34 doelpogingen bleef een eerste goal uit. “Als je zo vaak probeert, is het toch een beetje frustrerend”, zegt Rommens daarover. “Al lig ik er nu ook niet van wakker. Voor hetzelfde geld had ik vijf keer gescoord en werd er anders over gesproken.”

De interesse uit binnen- en buitenland groeit. Toch verwacht Rommens weinig Belgische opties: “In België zie ik niet veel clubs die mijn profiel nodig hebben of mijn prijs kunnen betalen.” Clubs uit Frankrijk, Duitsland, Spanje en Engeland toonden wel al interesse.

Duitsland geniet zijn uitgesproken voorkeur. “Ik denk dat die competitie perfect bij mij past”, klinkt het. “Op fysiek vlak kan ik er wel mijn ding doen. Ook de sfeer, de stadions en de supporters spreken mij aan.”

Een transfer naar Saudi-Arabië, waar hij vorige zomer nog een bod kreeg, is uitgesloten. “Financieel kon ik toen een goede zaak doen, maar het sprak mij niet aan. Ik geef nog altijd de voorkeur aan het sportieve.”