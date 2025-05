'Standard-jonkie bijna van Club Brugge ... en nu op weg naar Ajax'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Noah Makembo bleef dit seizoen uiteindelijk bij Standard, ondanks heel wat interesse van onder meer Club Brugge. De Rouches zijn er niet in geslaagd om tot een akkoord te komen met blauw-zwart en dus is de vraag wat er deze zomer zal gebeuren.

De interesse van Club Brugge voor Noah Makembo werd in de zomer van 2024 bekendgemaakt. Na opgegroeid te zijn in de kleuren van Standard, had de aanvallende middenvelder uit Luik een contract van drie jaar op tafel liggen bij het Venetië van het Noorden.

Gesprekken met Club Brugge

De gesprekken bleven echter duren, omdat Standard natuurlijk niet graag op die manier een van de grootste talenten van zijn academie wilde verliezen. Makembo zelf zou bij Club Brugge uitkomen in de Challenger Pro League en de Youth League met Club NXT, terwijl hij ook mogelijkheden had om bij de A-kern aan te sluiten.

Tot een deal kwam het uiteindelijk niet na heel wat strubbelingen. Noah Makembo bleef dus nog een jaartje extra bij Standard in de Vurige Stede.

Uiteindelijk naar Ajax Amsterdam?

En wat met komende zomer? Ook nu is er opnieuw de nodige interesse in de speler. Standard heeft een optie voor nog een seizoen bij zijn aflopende contract, maar gezien de situatie lijkt het waarschijnlijk dat de speler deze zomer gratis zal vertrekken.

Volgens Lucas Weeing houdt Ajax alles nauwlettend in de gaten en zou de club in een goede positie zitten om de breuk tussen Makembo en Standard aan te grijpen. Of komt Club Brugge zich opnieuw mengen?