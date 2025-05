Besnik Hasi spreekt over zijn toekomst bij Anderlecht en interesse van andere Belgische ploeg

RSC Anderlecht wil knallen in de bekerfinale. Rest de vraag wat dat zou kunnen betekenen voor de toekomst van Besnik Hasi. Zelf wil hij niet al te hard in zijn kaarten laten kijken, ook niet over de interesse van andere ploegen.

Besnik Hasi werd eind maart door Anderlecht binnengehaald om Anderlecht de Champions' Play-offs in te loodsen na het plotse ontslag van David Hubert. Zijn contract loopt in principe af aan het einde van dit seizoen. Top-2 voor langer contract In het contract zou een clausule zijn opgenomen dat hij sowieso langer mocht blijven als Anderlecht de Champions League zou halen. De top-2 was echter nooit een realistische optie voor paars-wit. En ook een eventuele bekerwinst lijkt weinig te veranderen aan de zaak. "Zelfs als we de beker winnen, is het niet zeker dat ik blijf. Er zijn mij geen beloftes gemaakt", aldus Hasi bij Het Nieuwsblad. Enkel voor Anderlecht De coach zag in zijn kans bij Anderlecht een unieke mogelijkheid om nog eens met een topploeg te kunnen werken. Hij houdt er rekening mee dat het maar voor een korte tijd kan zijn. "Ik wilde dit ook alleen doen voor Anderlecht, de club waar ik al vijftien jaar werkte als speler, assistent en coach", aldus nog Hasi. Al was er ook sprake van interesse van Cercle Brugge, maar daar wilde hij niet ja of nee op antwoorden. "Ik zeg alleen dat Cercle me ook na aan het hart ligt."