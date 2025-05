"De dubbel pakken?": Nicky Hayen windt zich op over het idee alleen al

Club Brugge is nog in de running om dit jaar de dubbel te pakken. Trainer Nicky Hayen is echter heel voorzichtig met dat idee.

Er staat dit seizoen nog heel veel op het spel voor Club Brugge, maar dat is eigen aan een topclub. Zondag kunnen de troepen van Nicky Hayen alvast de beker pakken. “Elke prijs die je kan pakken, is belangrijk. Wij kunnen een goed seizoen bekronen met al zeker één prijs, zij kunnen hun mindere seizoen opfleuren”, vertelt Hayen op de persconferentie. Nicky Hayen merkte alvast op dat RSC Anderlecht de voorbije weken veel vertrouwen tankte en met een goed gevoel naar de bekerfinale toeleeft. “Ze hebben veel kwaliteit, maar we moeten van onze eigen sterkte uitgaan en ons op onszelf focussen. We hebben de laatste maanden goed voetbal op de mat gebracht, en dat moeten we morgen ook doen.” Voor Club Brugge is de dubbel nog mogelijk, maar Hayen windt zich op over de gedachte om daar al aan te denken. “Binnen vier wedstrijden kan je ook gewoon met lege handen staan. We moeten het wedstrijd per wedstrijd bekijken, maar gaan er natuurlijk wel alles aan doen om die dubbel te pakken”, besluit Hayen.





