Jan Vertonghen wil lijf en leden op het spel zetten en lijkt op weg naar basisplaats in bekerfinale: "Laatste wedstrijd..."

Voor Jan Vertonghen wordt de bekerfinale met Anderlecht de laatste kans om nog een prijs te pakken na zijn indrukwekkende carrière. De 37-jarige verdediger, die het grootste deel van het seizoen door blessureleed aan de kant stond, hoopt op een sprookjesachtig afscheid.

Het Koning Boudewijnstadion heeft voor Vertonghen een speciale betekenis. “Ik heb hier 63 interlands gespeeld, maar op clubniveau nog nooit. Het is bijzonder om hier nu met Anderlecht te mogen spelen. Donderdag mocht ik even invallen. Ideaal moment om in te komen, gezien de stand en tegen tien man. Dat voelde goed.”

Toch is het nog niet zeker of de kapitein zondag in de basis start of als invaller klaarstaat. “Ik ga nog even overleggen met de coach. We moeten de grootst mogelijke kans creëren om Anderlecht de beker te laten winnen. Na de training zal duidelijk worden welke rol daarin voor mij is weggelegd.”

Maar het begint erop te lijken dat Vertonghen gewoon gaat starten, mogelijk in de laatste wedstrijd die hij ooit speelt. “De kans bestaat zeker dat het morgen mijn laatste wedstrijd wordt. Dat is uiteraard niet de bedoeling, maar het kan. Ik had graag nog een jaar door gespeeld, maar dat is geen optie."

"Als ik het mag beslissen, is het morgen zeker niet mijn laatste wedstrijd. Ik wil wel de kans zo groot maken dat we de beker winnen, dus als ik 90 minuten speel en daardoor de komende drie wedstrijden mis, dan neem ik die beslissing in functie van de bekerfinale. Maar ik voel me fysiek zeker goed.”

Zijn blessuregeschiedenis van dit seizoen maakt het lastig. “Het is altijd iets geweest. Maar ik heb hier keihard naartoe gewerkt. In het begin leek het niet haalbaar om deze match te spelen, en nu ben ik er toch bij. Dat is al iets.”

Over de tegenstander is Vertonghen realistisch. “Club Brugge is de favoriet, kijk naar hun prestaties in de competitie en de Champions League. Maar wij gaan er met vertrouwen in. De wedstrijden tegen Gent en Antwerp gaven een goed gevoel, en we zijn vrij compleet als selectie.”

De verdediger hoopt dat ervaring en collectieve inzet het verschil kunnen maken. “Je kan nu clichés gebruiken: het is maar één wedstrijd, alles kan. Maar het klopt wel. We hebben een sterke groep met jongens die een match kunnen beslissen.”

Voor Vertonghen staat er meer dan sportieve eer op het spel. “Ik droom nog steeds. Ik ben niet naar Anderlecht gekomen om uit te bollen, maar om iets terug te geven. De club, mijn medespelers en de supporters verdienen dit. Voor hen wil ik risico’s nemen.”